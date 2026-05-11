華原朋美、息子と温泉付きホテルで旅行満喫「息子さんイケメンオーラすごい」「癒やされる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の華原朋美が5月10日、自身のInstagramを更新。息子との旅先でのショットを多数公開した。
【写真】激痩せ話題の51歳歌手「幸せそうな笑顔が素敵」息子との密着自撮り
華原は「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」とつづり、息子との旅行を楽しむ様子を複数枚投稿。「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり」と仕事の忙しい合間にも、温泉やサファリパークや買い物など、様々な場所へ出かけたことをつづっている。
長男とともに笑顔を浮かべる自撮りショットや、豪華な食卓を囲む旅先の様子、サファリパークを回っている最中の息子の後ろ姿などを公開し「いつも優しい気持ちにしてくれる子供に感謝です」とコメント。8月からの全国ツアーを前に家族での思い出を作ったことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「息子さんとの仲良しショットに癒やされる」「幸せそうな笑顔が素敵」「息子さんイケメンオーラすごい」「楽しい思い出がたくさんできて良かったね」「全国ツアーも頑張って」などという反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
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【写真】激痩せ話題の51歳歌手「幸せそうな笑顔が素敵」息子との密着自撮り
◆華原朋美、息子との旅行ショット公開
華原は「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」とつづり、息子との旅行を楽しむ様子を複数枚投稿。「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり」と仕事の忙しい合間にも、温泉やサファリパークや買い物など、様々な場所へ出かけたことをつづっている。
◆華原朋美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんとの仲良しショットに癒やされる」「幸せそうな笑顔が素敵」「息子さんイケメンオーラすごい」「楽しい思い出がたくさんできて良かったね」「全国ツアーも頑張って」などという反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
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