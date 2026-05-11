お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が10日、テレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。服用しているサプリについて語った。この日は人気ロケ企画、「メモドライブ」を放送。お互いに気になったことをメモし合いながら旅をするというもので「我が家」の坪倉由幸や鳥居みゆきらが参加した。運転席に座った坪倉から助手席の大久保へ「大久保さんサプリ飲んでる？」と質問が。「私飲んでる、すっぽん小町」と