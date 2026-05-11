◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）森田を昨年の８月に初めて評論した時には「こんないいピッチャーが巨人にいたんだな」とほめたんだよ。でも、成長を感じないピッチングに、ちょっとガッカリした。プレートの一塁側を踏んでインステップで投げてくるから、左打者には背中から球がくるイメージで、ツーシームが内角に食い込んできて打ちづらい。だが、右打者には上体が開くためボールの出どこ