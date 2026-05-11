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《京都競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽4R…インナーヴォイス（左前肢ハ行）【過怠金】▽3R…幸3万円（ムチの使用法）▽8R…長岡1万円（発走後に内斜行）▽9R…岩田康3万円（直線内斜行）▽12R…丹内1万円（発走後まもなく内斜行）【戒告】▽5R…角田（直線外斜行）