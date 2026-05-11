◇明治安田J1百年構想リーグ第16節FC東京2―1東京V（2026年5月10日味スタ）明治安田J1百年構想リーグの8試合が各地で行われ、東はFC東京が2―1で東京Vを下した。W杯メンバー発表前最後の一戦で、DF長友佑都（39）が約2カ月ぶりに先発復帰。日本代表の森保一監督（57）が視察する中、左サイドバックで積極的に攻め上がるなど、日本人初のW杯5大会連続出場へ猛アピールした。最後のアピールの場で、長友が躍動した。右太腿