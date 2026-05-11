ブンデスリーガ 25/26の第33節 マインツとウニオン・ベルリンの試合が、5月11日02:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。 マインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、リバン・ブルク（MF）、イリヤース・アンサ（FW）らが先発に