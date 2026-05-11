ブンデスリーガ 25/26の第33節 マインツとウニオン・ベルリンの試合が、5月11日02:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、リバン・ブルク（MF）、イリヤース・アンサ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

16分、マインツが選手交代を行う。ダニー・ダコスタ（DF）からカスペル・ポトゥルスキ（DF）に交代した。

38分に試合が動く。ウニオン・ベルリンのアルヨッシャ・ケムレイン（MF）のアシストからアンドレイ・イリッチ（FW）がヘディングシュートを決めてウニオン・ベルリンが先制。

ここで前半が終了。0-1とウニオン・ベルリンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の48分マインツが同点に追いつく。パウル・ネベル（MF）のアシストからシェラルド・ベッカー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

59分、ウニオン・ベルリンは同時に3人を交代。リバン・ブルク（MF）、トム・ローテ（DF）、イリヤース・アンサ（FW）に代わり鄭 優営（MF）、デリック・ケーン（DF）、アンドラス・シェーファー（MF）がピッチに入る。

70分、マインツは同時に2人を交代。パウル・ネベル（MF）、アントニー・カシ（DF）に代わり李 在成（MF）、ニコラス・ベラツシュニッヒ（MF）がピッチに入る。

81分、マインツは同時に2人を交代。フィリップ・ティーツ（FW）、シェラルド・ベッカー（FW）に代わりネルソン・バイパー（FW）、アルミンド・ジープ（FW）がピッチに入る。

81分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。クリストファー・トリメル（DF）からヨシプ・ユラノビッチ（DF）に交代した。

後半終了間際の88分ウニオン・ベルリンが逆転。アンドレイ・イリッチ（FW）のアシストからオリバー・バーク（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

89分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。オリバー・バーク（FW）からティム・スカルケ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+1分ウニオン・ベルリンに貴重な追加点が入る。ティム・スカルケ（MF）のアシストからヨシプ・ユラノビッチ（DF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

ここで後半終了。1-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ウニオン・ベルリンが1-3で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

2026-05-11 04:40:39 更新