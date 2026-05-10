◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）女子１万メートルで、１５００＆５０００メートルの日本記録保持者、田中希実（豊田自動織機）が、３１分４１秒２２で優勝した。それでも、名古屋・アジア大会派遣設定記録（３１分１４秒６３）には届かなかった。序盤は３人の先頭集団の最後方。中盤に２人になり、残り６周で先頭に出てた。８０００メートルを過ぎてペースメーカーが外れると、独走となり、そのま