◆陸上 木南記念 （１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）

女子１万メートルで、１５００＆５０００メートルの日本記録保持者、田中希実（豊田自動織機）が、３１分４１秒２２で優勝した。それでも、名古屋・アジア大会派遣設定記録（３１分１４秒６３）には届かなかった。

序盤は３人の先頭集団の最後方。中盤に２人になり、残り６周で先頭に出てた。８０００メートルを過ぎてペースメーカーが外れると、独走となり、そのままゴールに飛び込んだ。「最近は気持ち的には万全ではなかった」と話しながらも「優勝を目指したい、勝ちたいという気持ちが久しぶりに心の底から思って、それを走りで表現できたかなと思う」と目からは涙がこぼれ落ちた。

「挑戦」と位置づける今季は名古屋・アジア大会（９月）複数種目の出場などが視野に入れる。「日本選手権までは毎週のようにレースがある。体だけじゃなく、心ももっと元気にして臨みたいなと思います」と気持ちを切り替えていた。

同種目のアジア大会の枠は２枠で、昨年の世界選手権で広中璃梨佳（ユニクロ）が内定を得ているため、女子は残り１枠。田中は今大会で記録突破はできなかったものの、優勝したことで選考次第では残り１枠に入る可能性が残されている。