Photo: 田中宏和 突然ですが、キーボード好きですか？ 私は大好きです！ここのところギズモード・ジャパンのスタッフも、自作キーボードとか新機軸トラックボール「Nape Pro」で盛り上がっていますし、ガジェット界隈では、自分用にカスタマイズできる入力デバイスが話題を呼んでいますね。というわけで、“乗るぜ、このビッグウェーブ！” と、私が最近チャレンジしたのが、日常的に長文タ