卓球の世界選手権団体戦（１０日、英ロンドン）の女子決勝を前に、中国メディアが展望記事を掲載している。９日の準決勝では日本と中国が決勝進出を決めた。前評判通りの戦いを見せてきた両チームが金メダルを懸けて争うが、中国メディア「捜狐」は「中国チームは日本にどう勝つのか？孫穎沙と張本美和（木下グループ）の対決が勝敗を分ける！」との見出しで特集を組んでいる。同メディアは張本が２試合に出場すると予想した