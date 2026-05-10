ダービーの出走メンバーが固まってきた。皐月賞を逃げ切ったG12勝ロブチェンが不動の主役。展開に応じて対応できる自在性に加え、父ワールドプレミアは19年菊花賞、21年天皇賞・春の勝ち馬。2Fの距離延長はむしろ歓迎とみる。皐月賞2着リアライズシリウスは前々走の共同通信杯Vでロブチェンを負かした。伸び伸び走れる大箱の東京はプラスだろう。皐月賞組のライヒスアドラー、フォルテアンジェロ、グリーンエナジー、青葉賞の