シンガー・ソングライターの絢香（３８）が９日、大阪市の中之島公園芝生広場で、デビュー２０周年を記念した地元・大阪での約１０年ぶりフリーライブ「絢香２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＲＥＭＩＵＭＦＲＥＥＬＩＶＥ」を開催。７０００人を動員した。２０１６年７月に、グランフロント大阪うめきた広場で開催して以来となる原点の地でのフリーライブ。代表曲「三日月」や、６日リリースの新曲「ＯＫ！ＧＯ！