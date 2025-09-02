シンガー・ソングライターの絢香（３８）が９日、大阪市の中之島公園芝生広場で、デビュー２０周年を記念した地元・大阪での約１０年ぶりフリーライブ「絢香 ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＲＥＭＩＵＭ ＦＲＥＥ ＬＩＶＥ」を開催。７０００人を動員した。

２０１６年７月に、グランフロント大阪うめきた広場で開催して以来となる原点の地でのフリーライブ。代表曲「三日月」や、６日リリースの新曲「ＯＫ！ ＧＯ！」を初披露するなど１０曲を歌い上げた。「にじいろ」では大合唱が起こり、７０００人がひとつに。ラストはデビュー曲の「Ｉ ｂｅｌｉｅｖｅ」を熱唱し、２０年の道のりを音の深みで表現した。

青空をバックに、野外でもしっとりとした歌声を響かせた絢香は「２０年を記念して自分の地元の大阪に帰ってきて、こうやって歌えるというのは本当にうれしくて、ありがたいし幸せなこと。節目のたびに地元に帰って来られるっていうのは、私自身も原点を思い返すきっかけになる」と喜んだ。

２月１日にデビュー２０周年を迎えた絢香。秋には日本武道館、大阪城ホールなど全国１９都市２０公演を開催する２０周年記念ツアー、ベストアルバム発売が控える。「２０年も歌って来られたなんて。ライブに来てくれる、そして私の曲を聴いてくれる人がいるから、ここまで続けて来られた。キャリアが長くなってくるんだけど、まだまだ新しい自分に出会いたい。自分を更新していく」とファンに感謝を伝え、さらなる進化を誓った。