【モデルプレス＝2026/05/09】YouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードが5月7日、自身のInstagramを更新。トレーニング始める前後の写真を公開し、話題になっている。【写真】31歳人気YouTuber「立派な逆三角形」2ヶ月のトレーニング成果◆シルクロード、トレーニング開始前後のショット公開シルクロードは「2ヶ月で酒飲みすぎ暴食不規則男性から筋トレと減量により腹を引き締め筋肉量をふやすことに成功」「