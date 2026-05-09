フィッシャーズ・シルクロード、2ヶ月間のトレーニングビフォーアフターが話題「カッコ良すぎ」「立派な逆三角形」
【モデルプレス＝2026/05/09】YouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードが5月7日、自身のInstagramを更新。トレーニング始める前後の写真を公開し、話題になっている。
【写真】31歳人気YouTuber「立派な逆三角形」2ヶ月のトレーニング成果
シルクロードは「2ヶ月で酒飲みすぎ暴食不規則男性から筋トレと減量により腹を引き締め筋肉量をふやすことに成功」「食事もトレーニングかなり楽しんで改善して変化することができた」とつづり、2ヶ月間のビフォーアフターのショットを投稿。引き締まったウエストラインで肩からウエストにかけて逆三角形の綺麗な姿が際立っている。
また「チームリーダーとして、パパとして、たくさんのことをやりつつ進化できて非常に嬉しいですが、まだまだここから。もっとデカく、ただバリバリ動ける身体を作ります 夏気合い入れなきゃだからね」とも記している。
この投稿にファンからは「ムキムキになっててびっくり」「さすかすぎる」「カッコ良すぎ」「立派な逆三角形」などといった反響が寄せられている。
シルクロードとYouTuberのゆんは2023年5月に結婚を発表。2024年4月に第1子男児、2025年5月に第2子男児が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】31歳人気YouTuber「立派な逆三角形」2ヶ月のトレーニング成果
◆シルクロード、トレーニング開始前後のショット公開
シルクロードは「2ヶ月で酒飲みすぎ暴食不規則男性から筋トレと減量により腹を引き締め筋肉量をふやすことに成功」「食事もトレーニングかなり楽しんで改善して変化することができた」とつづり、2ヶ月間のビフォーアフターのショットを投稿。引き締まったウエストラインで肩からウエストにかけて逆三角形の綺麗な姿が際立っている。
◆シルクロードの投稿が話題
この投稿にファンからは「ムキムキになっててびっくり」「さすかすぎる」「カッコ良すぎ」「立派な逆三角形」などといった反響が寄せられている。
シルクロードとYouTuberのゆんは2023年5月に結婚を発表。2024年4月に第1子男児、2025年5月に第2子男児が誕生している。（modelpress編集部）
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