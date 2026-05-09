7人組アーティストグループ・XGが8日、公式サイトを更新。7月31日に予定していた香港公演の日程変更を伝えた。【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様「XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG は、2026年8月2日（日）に日程変更となりました。その他の詳細に変更はございません」と報告。「ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げま