【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が、約10年ぶりのシングルCDとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」を、20年ぶりのライブツアーの初日となる7月1日にリリースにすることが決定した。 ■2CDデラックス・エディションには全14曲のライブ音源を収録 2016年2月24日発売のシングルCD「FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるニューシングルには、テレビ東京系『WBS（ワー