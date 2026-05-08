中森明菜、約10年ぶりとなるシングルCDの発売が決定！ツアー追加公演も発表

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中森明菜が、約10年ぶりのシングルCDとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」を、20年ぶりのライブツアーの初日となる7月1日にリリースにすることが決定した。

■2CDデラックス・エディションには全14曲のライブ音源を収録

2016年2月24日発売のシングルCD「FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるニューシングルには、テレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』エンディングテーマ曲「カサブランカ」を含む、オリジナル新曲を3曲収録。

2形態での発売となり、2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）のDISC2には、中森明菜が初の作曲を手掛けた新曲クリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」に加え、大ヒットシングル曲（「スローモーション」「セカンド・ラブ」「難破船」「十戒（1984）」「飾りじゃないのよ涙は」「TATTOO」「DESIRE-情熱-」「Fin」など）をオリジナルアレンジで歌唱した2025年末のディナーショー『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』のライブ音源（MCなし）全14曲（メドレー含む）が完全収録される。

また、通常盤CDのみ、ボーナストラックとして新曲のオリジナルカラオケ音源3曲が収録される。

■チケットソールドアウトとなったライブツアーの東京追加公演が決定

そして、ライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』の東京追加公演が決定。

今回のツアーは20年ぶりとなる本格的なツアー開催ということで大きな注目を集めており、発表直後からチケット申し込みが殺到。一般販売ではわずか1分で全会場が完売するなど、中森明菜の圧倒的な人気と期待の高さを証明し、大反響となっていた。

東京追加公演は、9月19日・20日の2日間にわたり、東京国際フォーラム ホールAにて開催。今回のツアーを締め括る特別な公演として、さらなる盛り上がりが期待される。

追加公演のチケットは、5月9日よりファンクラブ先行抽選受付がスタートし、順次各種先行販売も実施予定。

ニューシングル「ごめんと、すきと、」の早期予約者限定購入特典として、ライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』東京追加公演（全2公演）のチケット先行受付（抽選）にエントリーできるシリアルコードの配布も決定しており、期間内（5月8日20時30分～6月3日23時59分）限定で、全額前金での予約購入者にシリアルコードが配布される（※一部ショップでは期間変動あり）。

ファンクラブ先行抽選受付後、初の一般先行受付となるので、大争奪戦となること間違いなし。早期予約者限定特典に加え、各ショップでの予約購入者対象のオリジナル特典もあるので要チェックだ。

写真提供：HZ VILLAGE Inc. ※メイン写真

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「ごめんと、すきと、」

■ライブ情報

『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』 ＜東京追加公演＞

09/19（土）東京・東京国際フォーラム ホールA

09/20（日）東京・東京国際フォーラム ホールA

■関連リンク

ツアー予約のシリアルコード配布＆各ショップ購入特典の詳細はこちら

https://wmg.jp/akina/news/90787/

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/