お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」よしこ（35）が8日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、海外ロケのエピソードを語った。相方まひる、お笑いトリオ「森三中」大島美幸とともに一昨年、3人組ユニット「MyM（マイムー）」を結成。番組には3人そろって出演した。3人とも日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」のレギュラー出演者で、世界各国での体を張ったロケで人気を博している。大