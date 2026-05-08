お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」よしこ（35）が8日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、海外ロケのエピソードを語った。

相方まひる、お笑いトリオ「森三中」大島美幸とともに一昨年、3人組ユニット「MyM（マイムー）」を結成。番組には3人そろって出演した。

3人とも日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」のレギュラー出演者で、世界各国での体を張ったロケで人気を博している。大島は「この前、数えたら34（カ国）でした」と明かし、驚かせた。「結局、日本が一番いい国。早く帰りてえと思いますもん」と本音をこぼしつつ、「でも2人は張り切って行っています。ガンバレルーヤの2人は」と、2人の奮闘ぶりに言及した。

すると、よしこは「月の半分は海外です。今もう、来日中みたいなもんなんです。来日中はMyMで」と笑わせた。

とはいえ、食事面ではやはり、日本が最も口に合うという。「ご飯も日本食ですよね。海外はパサパサのパンとか、ちょっと…えってなるような」と打ち明けた。

最もきつかった食べ物について聞かれると、インドのロケでの出来事を挙げた。「インドの屋台で、オープニングを撮っていた。インドの人たちが寄ってきてくれるので、知らないおっちゃんが“これ食え、食え”って」。よしこにコップに入った“何か”を差し出したという。

「結構汚い紙コップに、ヨーグルトじゃないんだけど、ヨーグルトに近い、生成（きなり）色のどろどろの、コーンみたいな異物が入ったやつを飲んだんです」。厚意で勧めてくれたものだけに、誠意を尽くそうと思ったよしこだったが…。「いただいたものだから、おいしいというか、おいしいと思おうと思ったんですけど、口に入れた瞬間に、初めてですよ？“う〜え！”ってなっちゃって」。口に入れたものに強い拒否反応を示してしまったそうで、「本当に申し訳なかった。おじさんの前だから、本当に申し訳なかった」とひたすら反省していた。