お笑いコンビ・ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）が自身のYouTubeチャンネルでの生配信で話題にした「ボクシングvs.ブレイキングダウン」が、SNSで大きな波紋を呼んでいる。【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治今月2日に東京ドームで開催された「井上尚弥vs.中谷潤人」の日本人頂上決戦を現地観戦した嶋佐は「すごい試合だったな。 すごかったな」と圧倒された様子。「なんかさ、やっぱ 1分って感じや