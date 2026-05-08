ニューヨーク屋敷【ブレイキングダウン】イジり発言に瓜田純士＆井原良太郎ら選手が反応「…誰か繋いで」
お笑いコンビ・ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）が自身のYouTubeチャンネルでの生配信で話題にした「ボクシングvs.ブレイキングダウン」が、SNSで大きな波紋を呼んでいる。
【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治
今月2日に東京ドームで開催された「井上尚弥vs.中谷潤人」の日本人頂上決戦を現地観戦した嶋佐は「すごい試合だったな。 すごかったな」と圧倒された様子。「なんかさ、やっぱ 1分って感じやん。 格闘技って」と語ると屋敷に「違うんだよ。お前のベースがブレイキングダウン」とツッコんでいた。
2人は、その後も試合やボクシングの魅力について熱弁。屋敷は「あれ芸術やで。あれもうマジでおもろいわ」と興奮気味に語り、「本当、ブレイキングダウンってカスなんじゃないかなって、ちょっと思っちゃった」とぶっちゃけ。「そんなわけないんやけど…あれ見るとブレイキングダウンでカスなんかなって、ちょっと美しすぎて」と井上と中谷の試合とブレイキングダウンを比較していた。
「いや、ブレイキングダウンで出る人らもすごいと思うけど…。まずその人と殴り合うなんて怖くて、すごい覚悟あると思うけど、やっぱちょっとすごかったな」と終始、井上中谷戦を興奮しながら語っていた。
屋敷の「ブレイキングダウンってカス」発言が切り取られてネットで話題になると、ブレイキングダウンで活躍する“アウトローのカリスマ”瓜田純士が反応。自身のXで「こんにちは『カス』です」と投稿していた。
また元王者の井原良太郎も「そのカスに負けるプロも沢山いるけどそいつらもカスって事でいい??てかリングやケージに入った事もない奴が戦ってる奴らをよくバカにできるね ぬりぼうとケージで向い合ったらぬりぼうですらすげぇって感じると思いますよ」と怒りをあらわに。
続けて「とりあえずニューヨーク屋敷と話したいんだけど誰か繋いで」「YouTubeライブやってるのか？グローブ持って乗り込んだる」とつづった。
【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治
今月2日に東京ドームで開催された「井上尚弥vs.中谷潤人」の日本人頂上決戦を現地観戦した嶋佐は「すごい試合だったな。 すごかったな」と圧倒された様子。「なんかさ、やっぱ 1分って感じやん。 格闘技って」と語ると屋敷に「違うんだよ。お前のベースがブレイキングダウン」とツッコんでいた。
「いや、ブレイキングダウンで出る人らもすごいと思うけど…。まずその人と殴り合うなんて怖くて、すごい覚悟あると思うけど、やっぱちょっとすごかったな」と終始、井上中谷戦を興奮しながら語っていた。
屋敷の「ブレイキングダウンってカス」発言が切り取られてネットで話題になると、ブレイキングダウンで活躍する“アウトローのカリスマ”瓜田純士が反応。自身のXで「こんにちは『カス』です」と投稿していた。
また元王者の井原良太郎も「そのカスに負けるプロも沢山いるけどそいつらもカスって事でいい??てかリングやケージに入った事もない奴が戦ってる奴らをよくバカにできるね ぬりぼうとケージで向い合ったらぬりぼうですらすげぇって感じると思いますよ」と怒りをあらわに。
続けて「とりあえずニューヨーク屋敷と話したいんだけど誰か繋いで」「YouTubeライブやってるのか？グローブ持って乗り込んだる」とつづった。