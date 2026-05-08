MSYが展開するブランド『GRAPHT』が、ビサイドの「どこでもいっしょ」シリーズより、トロとクロの『ポーズぬいぐるみ』の予約受付を開始したことを発表した。 【画像あり】トロとクロの表情やフォルムの再現へのこだわりも 本商品は、腕や脚にジョイントが内蔵されており、好みのポーズをつけて楽しめるぬいぐるみ。高さ約15cmのサイズ感で、バッグチャームとして持ち歩いたり、デスクに座らせるよ