タレントの北斗晶が7日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で、プロレスラーを引退した凛へエールを送った。この日、北斗は「昨日は、ヒルナンデス生放送をご視聴くださいました皆様、ありがとうございました！！」と感謝を述べ、生放送後に夫でタレントの佐々木健介とロケへ行ったことを報告。多忙だったようで「朝からろくに食事を取れてなかったのでくたばりそうでした」と明かすも、差し入れをもらったことを説明し