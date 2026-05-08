阪神のドリスがブルペンを支える活躍を見せている。昨季リーグ優勝を支えたブルペン陣の石井大智が故障で離脱、及川雅貴が開幕から調子が上がらず一時ファームで調整。今季から加入したモレッタも好不調の波が大きい。岩崎優、桐敷拓馬とともに、ドリスがブルペンを支えている。ドリスは16年から19年まで阪神でプレーし、17年には最多セーブのタイトルを獲得。20年から阪神を離れたが、25年途中に復帰。同年20試合に登板して