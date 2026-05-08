¶ì¤·¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó»ö¾ð¡Äºå¿À¡¦¥É¥ê¥¹¤ÎºÝÎ©¤ÄÂ¸ºß´¶
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥ê¥¹¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¤¬¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡¢µÚÀî²íµ®¤¬³«Ëë¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º°ì»þ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¡£º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥â¥ì¥Ã¥¿¤â¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¤¡£´äºêÍ¥¡¢¶ÍÉßÂóÇÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥ê¥¹¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¥¹¤Ï16Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£20Ç¯¤«¤éºå¿À¤òÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢25Ç¯ÅÓÃæ¤ËÉüµ¢¡£Æ±Ç¯20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡2ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¤Çºå¿À¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¡¢¾¡¤Á»î¹ç¤Î8²ó¤ä9²ó¤òÃæ¿´¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢0¾¡1ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢4¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.38¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£5·î2Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤ÏNPB»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤ÇNPBÄÌ»»100¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡38ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Åêµå¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£