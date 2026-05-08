UEFAヨーロッパリーグ(EL)準決勝第2戦が7日、各地で行われ、アストン・ビラがノッティンガム・フォレストを2戦合計スコア4-1で下して決勝進出を決めた。この結果、アストン・ビラが「EL制覇」を果たした上で「プレミアリーグ5位」でシーズンを終えた場合、プレミアリーグ6位のクラブが欧州CLに繰り上げ出場するという珍しい手続きが行われる可能性が出てきた。アストン・ビラの決勝進出は他のプレミアリーグの中上位勢にとって