RIZINの榊原信行CEOと朝倉未来の対談動画が、YouTubeチャンネル「U-NEXT格闘技公式」で公開された。日本格闘技界の将来や注目選手について語り合うなかで、朝倉と平本蓮の再戦について榊原CEOは「9月はない」と明言した。【動画】RIZIN榊原CEOと朝倉未来が対談！平本蓮との再戦時期や神戸大会の見どころを語る先月18日に行われた会見で、9月10日の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム大阪）にて朝倉と平本の復帰戦