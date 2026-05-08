【RIZIN】榊原CEOが明言「朝倉未来と平本蓮の再戦は9月はない」その理由に朝倉未来も納得「そういう意味ですね」
RIZINの榊原信行CEOと朝倉未来の対談動画が、YouTubeチャンネル「U-NEXT格闘技公式」で公開された。日本格闘技界の将来や注目選手について語り合うなかで、朝倉と平本蓮の再戦について榊原CEOは「9月はない」と明言した。
【動画】RIZIN榊原CEOと朝倉未来が対談！ 平本蓮との再戦時期や神戸大会の見どころを語る
先月18日に行われた会見で、9月10日の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム大阪）にて朝倉と平本の復帰戦が行われることが発表。対戦相手は未定とされたが、会見中にお互いに対戦を要求するトラッシュトークを繰り広げた。
榊原CEOは動画内で「会見が終わってから（ステージの）後ろで未来から『9月でいいですよね』ってガン詰めされて（笑）」と舞台裏の様子を明かしながらも、両者の再戦は「9月はないです」と否定。未来が「なんでですか？アイツが調整試合を入れたがってるんですか？」と追及すると、榊原CEOは「蓮は1回復活させるべき。未来にとっても、蓮の復帰戦の1試合目じゃないほうがフェアになる」と説明した。
朝倉も「そういう意味ですね」と納得の表情を浮かべる。榊原CEOは「蓮も会見では強気な発言をしているけど、ベストコンディションじゃないのは事実なので。言い訳できない状態にして、満を持してやるべきタイミングが近い将来にあると思っている」と再戦の実現について強調した。
平本はMMA復帰戦の前に、今月10日開催の『RIZIN.53』で皇治とスタンディングバウト特別ルールで対戦する。この試合について朝倉は「レベルが違う。平本はテクニックもパンチ力もある」と平本の技術を認め、「皇治選手は最後まで立っていようというゲームをしている人。この試合は平本がKOするか、皇治が立ってられるか」と分析した。
榊原CEOも平本のボクシング技術を「速くて綺麗で無駄がない」と高く評価し、「皇治が最後まで立ってられるのか」と朝倉に同意。また、朝倉は「皇治のヘッドバットを平本がどうさばくか」と見どころを挙げた。
動画では昨年大みそかの朝倉vs.シェイドゥラエフ戦や、秋元強真の可能性、プロモーターとしてのお互いについてなどが語られた。MCはタレントのJOYが務めている
【動画】RIZIN榊原CEOと朝倉未来が対談！ 平本蓮との再戦時期や神戸大会の見どころを語る
先月18日に行われた会見で、9月10日の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム大阪）にて朝倉と平本の復帰戦が行われることが発表。対戦相手は未定とされたが、会見中にお互いに対戦を要求するトラッシュトークを繰り広げた。
朝倉も「そういう意味ですね」と納得の表情を浮かべる。榊原CEOは「蓮も会見では強気な発言をしているけど、ベストコンディションじゃないのは事実なので。言い訳できない状態にして、満を持してやるべきタイミングが近い将来にあると思っている」と再戦の実現について強調した。
平本はMMA復帰戦の前に、今月10日開催の『RIZIN.53』で皇治とスタンディングバウト特別ルールで対戦する。この試合について朝倉は「レベルが違う。平本はテクニックもパンチ力もある」と平本の技術を認め、「皇治選手は最後まで立っていようというゲームをしている人。この試合は平本がKOするか、皇治が立ってられるか」と分析した。
榊原CEOも平本のボクシング技術を「速くて綺麗で無駄がない」と高く評価し、「皇治が最後まで立ってられるのか」と朝倉に同意。また、朝倉は「皇治のヘッドバットを平本がどうさばくか」と見どころを挙げた。
動画では昨年大みそかの朝倉vs.シェイドゥラエフ戦や、秋元強真の可能性、プロモーターとしてのお互いについてなどが語られた。MCはタレントのJOYが務めている