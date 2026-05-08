ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督（AP＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグで三笘薫が所属するブライトンは7日、ファビアン・ヒュルツェラー監督（33）と2029年6月までの新たな契約を結んだと発表した。24年6月からブライトンを率いている。（共同）