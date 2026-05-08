【難解略語】「RNA」が何の略か分かりますか？　生物基礎で習った知識…

突然ですが、「RNA」が何の略か知っていますか？

授業を思い出して…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「リボ核酸」でした！

RNAとは「リボ核酸」の略語です。DNAと並んで生命活動に欠かせない核酸の一種で、細胞の中で重要な役割を担っています。

RNAはDNAと同様に、ヌクレオチドと呼ばれる小さな分子が鎖状につながった構造をしています。ただし、DNAが二重らせん構造をとるのに対し、RNAは基本的に一本鎖で存在します。また、DNAがデオキシリボースという糖を含むのに対して、RNAはリボースという糖を含む点も大きな違いです。

RNAの主な役割は、DNAに書き込まれた遺伝情報をもとにタンパク質を合成することです。この過程では、いくつかの種類のRNAが活躍します。遺伝情報を写し取る「mRNA（メッセンジャーRNA）」、タンパク質合成の場であるリボソームを構成する「rRNA（リボソームRNA）」、アミノ酸を運搬する「tRNA（トランスファーRNA）」などがその代表です。

近年では、新型コロナウイルスのmRNAワクチンが話題となり、RNAという言葉を耳にする機会が増えました。生命の根幹を支える分子として、医療や研究の分野でも注目が高まっています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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