メッキの煌めきで洗練された上質感を演出トヨタのラインナップのなかでも、ファミリー層を中心に高い人気を誇るコンパクトミニバンが「シエンタ」です。2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」が全体としては4位、ミニバンとしては最も売れたモデルとなっています。【画像】これがトヨタの「シ