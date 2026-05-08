9人組グループ・Snow Manが出演する8日午後7時から放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルは、「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」の2本立てで届ける。世の中にある、一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく