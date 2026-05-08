【それSnow Manにやらせて下さい】10人連続完コピ企画でスーパープレーさく裂 ラウール＆天才姉妹“Bumpy”世界大会への道に密着
9人組グループ・Snow Manが出演する8日午後7時から放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルは、「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」の2本立てで届ける。
世の中にある、一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾に、『それスノ』3度目の出演となる俳優・中村倫也と、『それスノ』初登場の神木隆之介が挑戦する。
【写真】真剣な表情の神木隆之介
極限の緊張＆究極のプレッシャーの中でも緊張しないという中村。そして、緊張から絶妙な面持ちの神木は、連続チャレンジで次にバトンをつなげることはできるのか。今回は、「リコーダーNOミス演奏」「コインだるま落とし」「スリー・ダイススタッキング」など、4つのチャレンジで10人連続成功を目指す。
スリー・ダイススタッキングでは深澤辰哉のスーパープレーがさく裂（!?）さらに、あるチャレンジでは全員がサングラスをかけて登場。一体どんなチャレンジが待ち受けているのか。
また、ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”が、1年4ヶ月ぶりに再始動。前回、日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を獲得した“Bumpy”だったが、ラウールの腰の負傷というアクシデントで泣く泣く世界大会を辞退することに。そんな“Bumpy”が1年4ヶ月ぶりに集結し、再び世界一を目指すことに。世界大会への切符をかけた日本予選への4ヶ月に密着した様子を届ける。
スタジオゲストの木村佳乃・TAKAHIROも固唾（かたず）をのんで“Bumpy”の挑戦を見守る。再び世界への道を切り開くことはできるのか。
世の中にある、一見簡単に“できそうだけど”実際にやってみたら“できなさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾に、『それスノ』3度目の出演となる俳優・中村倫也と、『それスノ』初登場の神木隆之介が挑戦する。
極限の緊張＆究極のプレッシャーの中でも緊張しないという中村。そして、緊張から絶妙な面持ちの神木は、連続チャレンジで次にバトンをつなげることはできるのか。今回は、「リコーダーNOミス演奏」「コインだるま落とし」「スリー・ダイススタッキング」など、4つのチャレンジで10人連続成功を目指す。
スリー・ダイススタッキングでは深澤辰哉のスーパープレーがさく裂（!?）さらに、あるチャレンジでは全員がサングラスをかけて登場。一体どんなチャレンジが待ち受けているのか。
また、ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”が、1年4ヶ月ぶりに再始動。前回、日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を獲得した“Bumpy”だったが、ラウールの腰の負傷というアクシデントで泣く泣く世界大会を辞退することに。そんな“Bumpy”が1年4ヶ月ぶりに集結し、再び世界一を目指すことに。世界大会への切符をかけた日本予選への4ヶ月に密着した様子を届ける。
スタジオゲストの木村佳乃・TAKAHIROも固唾（かたず）をのんで“Bumpy”の挑戦を見守る。再び世界への道を切り開くことはできるのか。