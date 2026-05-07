5月6日逝去 アクション俳優の大葉健二さんが5月6日に逝去した。享年72歳。ジャパンアクションエンタープライズ(JAC)が公式Xにおいて明らかにした。 大葉健二さんは「宇宙刑事ギャバン」の主人公一条寺烈役や、「バトルフィーバーJ」の曙四郎/バトルケニア役、「電子戦隊デンジマン」の青梅大五郎/デンジブルー役で知られる。「影の軍団」シリーズでも印象的なキャラクタ}