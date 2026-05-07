5月6日逝去

アクション俳優の大葉健二さんが5月6日に逝去した。享年72歳。ジャパンアクションエンタープライズ(JAC)が公式Xにおいて明らかにした。

大葉健二さんは「宇宙刑事ギャバン」の主人公一条寺烈役や、「バトルフィーバーJ」の曙四郎/バトルケニア役、「電子戦隊デンジマン」の青梅大五郎/デンジブルー役で知られる。「影の軍団」シリーズでも印象的なキャラクターを演じた。

大葉さんは1987年に故郷である松山で俳優業の傍らイベント運営や、後進育成などを行っていた。2011年の映画「ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦」でデンジブルーを演じ、2012年の「海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE」では、バトルケニア、ギャバン、デンジブルーの3役で登場した。

2017年には「S.H.Figuarts 一条寺 烈」として大場さんが演じた一条寺烈の姿を再現したフィギュアも発売された。

2017年発売のフィギュア「S.H.Figuarts 一条寺 烈」、大場さんが演じた「宇宙刑事ギャバン」の主人公の姿を再現

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