アンドエスティＨＤがこの日の取引終了後に４月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比２．９％増と４カ月連続で前年実績を上回った。 月を通して昨年より平均して気温の高い日が多かったことで、春物・夏物商品ともに伸長した。アイテム別では、シャツや半袖Ｔシャツ、前月に引き続き定番のパンツが人気だったほか、服飾雑貨ではボリュームソールのシューズ、生活雑貨ではシャワӦ