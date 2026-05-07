全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、ロッテの販売するロングセラーチョコレート「クランキー」とのコラボレーション商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を14日より、全国のコメダ珈琲店にて、数量限定で販売する。【写真】“W食感”が楽しめる「ジェリコ CRUNKY」今回のコラボレーションのパートナーは、長く多くの人に親しまれてきた、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」。今年4月、