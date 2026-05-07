コメダ珈琲店がロッテ「クランキー」と初コラボ サクサク食感の「シロノワール」登場
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、ロッテの販売するロングセラーチョコレート「クランキー」とのコラボレーション商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を14日より、全国のコメダ珈琲店にて、数量限定で販売する。
【写真】“W食感”が楽しめる「ジェリコ CRUNKY」
今回のコラボレーションのパートナーは、長く多くの人に親しまれてきた、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」。今年4月、リニューアル販売したクランキーには「心地よいサクサク食感」と「チョコレートの甘さ」で、日常の中で感じるちょっとしたモヤモヤに寄り添い、気持ちを切り替えるきっかけになれたらという想いが込められている。
新生活やGW明けなど、気持ちが少し切り替わるこの時期。日常の中で感じる気持ちの揺らぎに寄り添い、前向きなひとときを届けたいというクランキーに込められた想いは、コメダの「くつろぎ」を大切にする理念と重なるものだった。くつろぎの時間を通して、前向きに過ごすきっかけを届けたいという想いから、今回のコラボレーションが実現。
■商品詳細（価格は全て税込）
「シロノワール CRUNKY」980円〜1040円／ミニサイズ780円〜840円
あたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチョコパフをはさんだ。
ソフトクリームの上からもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングし、最初から最後まで、どこを食べてもサクサク食感が広がる一品に仕上げている。コク深い甘さのチョコソースと、さっぱりとした甘さのソフトクリーム、チョコパフが重なり合い、「クランキー」らしいチョコの味わいと食感が楽しめるシロノワール。
「ジェリコ CRUNKY」710円〜950円
“のむ、たべる、まぜる”でお馴染みのジェリコに、ロッテ「クランキー」とのコラボレーションが登場。ぷるぷるのコーヒージェリーとサクサクのチョコパフが織り成す“W食感”が魅力の一品。
コーヒージェリーの下とホイップの上、両方にチョコパフを使用することで、飲み始めのひと口から食感の楽しさが広がる。コーヒージェリーのほろ苦さとコク深いチョコの甘さが重なり合う、満足感のあるチョコデザートドリンクに仕上げた。
■コメダ珈琲店 商品開発者コメント
GW明けや新生活が落ち着き始める5月は、日常のリズムをあらためて整えていく時期だと思います。
そんなタイミングに、「クランキー」ならではのサクサク食感とチョコレートの甘さを、シロノワールやジェリコでゆっくり味わいながらくつろいでいただきたい、という想いで今回の商品を開発しました。
開発にあたっては、「クランキー」の特長でもある心地よいサクサク食感の再現に、特にこだわりました。
シロノワールでは、デニッシュの間やトッピングにチョコパフを重ね、どこを食べてもサクサク食感が広がる構成に。
ジェリコでは、コーヒージェリーの下にもチョコパフを忍ばせることで、ひとくち目から食感を楽しめるよう工夫しています。ゆっくり味わいながら、ほっと肩の力が抜けるような、お店で過ごすくつろぎのひとときをお届けできたらうれしいです。
【写真】“W食感”が楽しめる「ジェリコ CRUNKY」
今回のコラボレーションのパートナーは、長く多くの人に親しまれてきた、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」。今年4月、リニューアル販売したクランキーには「心地よいサクサク食感」と「チョコレートの甘さ」で、日常の中で感じるちょっとしたモヤモヤに寄り添い、気持ちを切り替えるきっかけになれたらという想いが込められている。
■商品詳細（価格は全て税込）
「シロノワール CRUNKY」980円〜1040円／ミニサイズ780円〜840円
あたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチョコパフをはさんだ。
ソフトクリームの上からもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングし、最初から最後まで、どこを食べてもサクサク食感が広がる一品に仕上げている。コク深い甘さのチョコソースと、さっぱりとした甘さのソフトクリーム、チョコパフが重なり合い、「クランキー」らしいチョコの味わいと食感が楽しめるシロノワール。
「ジェリコ CRUNKY」710円〜950円
“のむ、たべる、まぜる”でお馴染みのジェリコに、ロッテ「クランキー」とのコラボレーションが登場。ぷるぷるのコーヒージェリーとサクサクのチョコパフが織り成す“W食感”が魅力の一品。
コーヒージェリーの下とホイップの上、両方にチョコパフを使用することで、飲み始めのひと口から食感の楽しさが広がる。コーヒージェリーのほろ苦さとコク深いチョコの甘さが重なり合う、満足感のあるチョコデザートドリンクに仕上げた。
■コメダ珈琲店 商品開発者コメント
GW明けや新生活が落ち着き始める5月は、日常のリズムをあらためて整えていく時期だと思います。
そんなタイミングに、「クランキー」ならではのサクサク食感とチョコレートの甘さを、シロノワールやジェリコでゆっくり味わいながらくつろいでいただきたい、という想いで今回の商品を開発しました。
開発にあたっては、「クランキー」の特長でもある心地よいサクサク食感の再現に、特にこだわりました。
シロノワールでは、デニッシュの間やトッピングにチョコパフを重ね、どこを食べてもサクサク食感が広がる構成に。
ジェリコでは、コーヒージェリーの下にもチョコパフを忍ばせることで、ひとくち目から食感を楽しめるよう工夫しています。ゆっくり味わいながら、ほっと肩の力が抜けるような、お店で過ごすくつろぎのひとときをお届けできたらうれしいです。