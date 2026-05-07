スズキ新型「“125cc”スクーター」発売に反響殺到！「フルフェイス入るの最高！」通勤や通学から買い物まで、日々の生活の足として日本でも絶大な人気を誇る125cc（原付二種）クラスのスクーター。この激戦区において、スズキが世界戦略車として展開する「バーグマンストリート」がまずインド市場を皮切りにフルモデルチェンジを果たしました。【画像】これがスズキ新型「“125cc”スクーター」です！（57枚）スズキの二輪