枇杷かな子さんの漫画「ひもパンがちぎれた日」がインスタグラムで9200以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む下着のかわいさに目覚め、「ひもパン」を好んではいていた女子高校生。ある日友達と歩いていたとき、大笑いをしたら「ブチッ」という音がして…という内容で、読者からは「いい思い出ですね」「笑った！」「最高の友達」などの声が上がっています。思わず笑ってしまった“青春の一コマ”