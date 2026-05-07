THE RAMPAGEは7日、公式サイトを更新。THE RAMPAGEの武知海青について、きょうとあすに予定しているテレビ出演を見送ることを発表した。【Xより】「急性虫垂炎」と診断福岡公演の休演を伝えたTHE RAMPAGE武知海青発表で「THE RAMPAGE 武知海青 テレビ出演に関して」と題し、「現在療養中の武知海青につきまして、下記番組への出演は大事をとって見送ることとなりました」と報告。7日放送のフジテレビ系『STAR』と、8日のテレ