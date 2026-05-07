本誌では、心臓血管外科や整形外科、糖尿病などのさまざまな分野の名医・専門病院を調査してきた。今回は、日本高血圧学会が認定した「高血圧指導医」の所属する病院を紹介しよう。【前編を読む】「高血圧の名医」がいる最高の病院一覧…そこで受けられる「最新治療」の中身全国でも珍しい腎動脈エコー検査を実施四国で高い専門性を誇るのが、愛媛県にある西条中央病院だ。同院はもともと、倉敷絹織（現在のクラレ）の創業者で