現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、前回王者のパリ・サンジェルマンは、伊藤洋輝が所属するバイエルンと対戦。１−１で引き分けるも、２戦合計６−５で制して決勝進出を決めた。第２レグで貴重な先制点を奪ったのが、エースのウスマンヌ・デンベレだった。開始３分、ウィリアン・パチョの縦パスをワンタッチで落としたフビチャ・クバラツヘリアがファビアン・ルイスとの見事なワンツーで左