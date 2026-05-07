「完璧すぎて鳥肌」「世界最高峰のクオリティ」CL連覇に王手のパリSG、バイエルン相手に奪った電光石火の先制弾にファン感嘆！「簡単に決めた」
現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、前回王者のパリ・サンジェルマンは、伊藤洋輝が所属するバイエルンと対戦。１−１で引き分けるも、２戦合計６−５で制して決勝進出を決めた。
第２レグで貴重な先制点を奪ったのが、エースのウスマンヌ・デンベレだった。開始３分、ウィリアン・パチョの縦パスをワンタッチで落としたフビチャ・クバラツヘリアがファビアン・ルイスとの見事なワンツーで左サイドを抜け出してグラウンダーのクロスを供給する。
これに反応したデンベレが、強烈な左足のダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。
この華麗なゴールにSNS上では「完璧すぎて鳥肌」「世界最高峰のクオリティ」「冷静なフィニッシュ」「電光石火の攻撃こそPSGの真骨頂」「パリ・サンジェルマンの攻撃力が凄すぎ」「簡単に決めた」といった声があがっている。
連覇を狙うパリSGは30日に行なわれる決勝でアーセナルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】パリSGのエースが電光石火の先制弾！
第２レグで貴重な先制点を奪ったのが、エースのウスマンヌ・デンベレだった。開始３分、ウィリアン・パチョの縦パスをワンタッチで落としたフビチャ・クバラツヘリアがファビアン・ルイスとの見事なワンツーで左サイドを抜け出してグラウンダーのクロスを供給する。
この華麗なゴールにSNS上では「完璧すぎて鳥肌」「世界最高峰のクオリティ」「冷静なフィニッシュ」「電光石火の攻撃こそPSGの真骨頂」「パリ・サンジェルマンの攻撃力が凄すぎ」「簡単に決めた」といった声があがっている。
連覇を狙うパリSGは30日に行なわれる決勝でアーセナルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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