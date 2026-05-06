俳優・広末涼子が７月１８、２４、２５日に東京・丸の内のコットンクラブで、バースデースペシャルライブを開催することが６日、分かった。同所の公式Ｘで発表された。広末は、昨年４月に高速道路で事故を起こし、同５月に双極性感情障害および甲状腺機能亢進（こうしん）症と診断されたことを受け、活動休止を発表。今年４月に活動再開を報告していた。同所のＸでは「またこの場所で、特別な一日を。広末涼子が贈るバースデ