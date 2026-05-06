80歳を超えてなお50〜60代と同等の記憶力をもつ「スーパーエイジャー」と呼ばれる人がいる。その脳には加齢による萎縮が極めて少ないばかりか、アルツハイマー病に関する特別な耐性が備わっていることが、最新の研究でわかった。