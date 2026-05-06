お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が、5日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。Xを積極的に利用しない理由を明かした。【画像】黒髪ボブヘア！イメチェンした大久保佳代子この日は、ネット上でのデジタルタトゥーをテーマにトークを展開。「デジタルタトゥーを避けるには？」という内容で意見が交わされた。注意することを聞かれた大久保は、「私が気をつけ