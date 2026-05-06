フリーアナウンサーの中川安奈が5日までにinstagramを更新。カジュアルなショートパンツ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（7枚）中川が投稿したのはカジュアルな装いの自身のソロショット。複数公開されている写真には、彼女が短期留学していたスタンフォード大学の校名がプリントされたリバースウィーブとデニムのショートパンツ、スニーカーというコーディ